Aiuti per stranieri poveri agli amici: arrestata sindaca leghista di San Germano Vercellese (Di venerdì 15 gennaio 2021) La sindaca leghista Michela Rosetta, prima cittadina di San Germano Vercellese è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. La Rosetta avrebbe distribuito Aiuti alimentari, acquistati con fondi statali per l’emergenza covid, a famiglie amiche piuttosto che a quelle con i requisiti in regola. Nell’inchiesta della procura di Vercelli sono finiti anche l’ex assessore comunale Giorgio Carando, anch’esso L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 gennaio 2021) LaMichela Rosetta, prima cittadina di Sanè statae postaarresti domiciliari. La Rosetta avrebbe distribuitoalimentari, acquistati con fondi statali per l’emergenza covid, a famiglie amiche piuttosto che a quelle con i requisiti in regola. Nell’inchiesta della procura di Vercelli sono finiti anche l’ex assessore comunale Giorgio Carando, anch’esso L'articolo NewNotizie.it.

La Procura di Vercelli ha tratto in arresto la Sindaca ed un Consigliere Comunale di San Germano Vercellese (VC), esponenti della Lega, per non aver erogato agli stranieri e agli ...

