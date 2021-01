Agenti come maiali nel videoclip di Gianna Nannini, il sindacato di polizia a TPI: “La cantante si scusi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Poliziotti raffigurati come maiali nel videoclip di Gianna Nannini, il sindacato a TPI: “Si scusi” “Crediamo che la cantante Gianna Nannini farebbe bene a scusarsi subito con i poliziotti italiani”: così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES polizia, commenta a TPI il videoclip del brano della cantante senese, L’aria sta finendo, in cui alcuni poliziotti vengono raffigurati come maiali mentre picchiano una persona di colore. “Un’animazione – dichiara Chianese – che offre, soprattutto ai più giovani, una rappresentazione offensiva dei servitori dello Stato, raffigurati come maiali intenti a ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Poliziotti raffiguratineldi, ila TPI: “Si” “Crediamo che lafarebbe bene a scusarsi subito con i poliziotti italiani”: così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES, commenta a TPI ildel brano dellasenese, L’aria sta finendo, in cui alcuni poliziotti vengono raffiguratimentre picchiano una persona di colore. “Un’animazione – dichiara Chianese – che offre, soprattutto ai più giovani, una rappresentazione offensiva dei servitori dello Stato, raffiguratiintenti a ...

