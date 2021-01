“Adesso basta | siamo stufi” GF Vip | l’ultima decisione e la polemica fuori e dentro la casa Alfonso Signorini in vera difficoltà

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Per una serie di ragioni sarà ricordata questa edizione del Grande Fratello Vip. Per la quantità di ospiti transitatila. Per la love story mai sbocciata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e per la durata monster della trasmissione che, da mesi ormai, vede allontanarsi il traguardo della finale tra i malumori degli inquilini e non solo. Ieri pomeriggio Tommaso Zorzi si era accostato a Samantha De Grenet ed aveva rivelato di contare i giorni che lo separano dalla finale, perché non regge più la situazione. Nel momento in cui Samantha De Grenet aveva risposto a Tommaso Zorzi che probabilmente prolungheranno lo show di 1 o 2 settimane, il povero Tommy è entrato in crisi. “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due ...