A Forlì guasto al congelatore | perse 800 dosi di vaccino anti Covid

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – Per un guasto al congelatore dell’ospedale Morgagni di Forlì sono andate perse 800 dosi del vaccino Moderna sulle 1.500 stoccate. E’ accaduto nella notte di ieri, 14 gennaio. Tra le prime ipotesi, si pensa a un “errore umano che potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo il verificarsi del guasto al congelatore”, spiega l’Ausl della Romagna. Secondo una prima ricostruzione, infatti, “il congelatore, nonostante fosse stato completamente revisionato nei giorni scorsi, assieme al sistema d’allarme, verso le 22.30 si è guastato”. L’allarme, spiega ancora l’Ausl, sarebbe “correttamente partito verso la centrale operativa. Ma, per ragioni che sono in fase di accertamento, il segnale non e’ stato correttamente rilevato dall’operatore addetto”. Il problema è stato così scoperto solo la mattina seguente e subito sono partite “le procedure per utilizzare in sicurezza le dosi vaccinali, entro cioè le 12 nelle quali deve essere utilizzato il siero dopo lo scongelamento”. L’Ausl Romagna, “nel rispetto di tutte le procedure operative e di sicurezza previste da Moderna, si e’ attivata per una rapida consegna del maggior numero di dosi possibile a tutti i centri di vaccinazione della Romagna e, successivamente, anche al punto di vaccinazione di Bologna”. Questa operazione ha consentito di ‘salvare’ 700 vaccini su 1.500. DONINI: CASO FORLÌ SCONCERTANTE, RESPONSABILI PAGHERANNO