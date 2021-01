A Bologna stop a 39 sale da gioco Aitini | “Missione compiuta”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – C’è un pacchetto di provvedimenti in standby per i ricorsi presentati dagli esercenti, ma il Comune di Bologna conta di aver portato a termine la missione di far chiudere le sale gioco utilizzando il “distanziometro” che vieta queste attività a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili, come scuole e chiese. A circa due anni dall’avvio di questo percorso, il bilancio parla di 39 provvedimenti di chiusura più cinque delocalizzazioni. Restano fuori cinque o sei sale, posizionate in luoghi tali da rispettare la distanza stabilita con legge regionale.