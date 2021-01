(Di venerdì 15 gennaio 2021) Un euroscettico, un esperto di affari esteri, un importante uomo di partito: chi vincerà la presidenza del partito cristianodemocratico sarà candidato alla cancelleria alle elezioni di settembre. Una scelta di peso anche per l’Europa. Leggi

JacZan : A Berlino si sceglie il successore di Angela Merkel: un euroscettico, un esperto di affari esteri, un dirigente di… - CesareInvictus : RT @ethrusco: La #Germania che esprimeva dubbi aprioristici sullo #SputnikV ora, visti i problemi con #pfizer insieme alla tedesca #BioNte… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino sceglie

Internazionale

Un euroscettico, un esperto di affari esteri, un importante uomo di partito: chi vincerà la presidenza del partito cristianodemocratico sarà candidato alla cancelleria alle elezioni di settembre. Una ...Jana Kühl, 36 anni, è Radprofessorin, professoressa per i problemi dell'andare in bicicletta. Ma presto seguiranno altri colleghi, informa Der Spiegel. In Germania, patria dell'auto, da anni si affron ...