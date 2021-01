70 cani morti per la “muffa assassina” presente nel cibo per animali: ecco il marchio sotto accusa (Di venerdì 15 gennaio 2021) 70 i cani morti di muffa assassina presente nel cibo per animali. La tragica conta di quadrupedi deceduti a seguito della tossicità di crocchette e alimenti in scatola per cani e gatti arriva dal midwest dagli Stati Uniti. Nell’occhio del ciclone ci è finita la Midwestern Pet Food, una grossa azienda di cibo per animali con sede nell’Indiana che produce decine di sottoprodotti tra cui SportMix, Pro Pac Originals, Splash, Sportstrail e Nunn Better. Le confezioni di alimenti con queste etichette sono state ritirate dal mercato dopo che solo a dicembre 2020 sarebbero morti una trentina di cani consumatori solo di quel cibo. Altre decine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) 70 idinelper. La tragica conta di quadrupedi deceduti a seguito della tossicità di crocchette e alimenti in scatola pere gatti arriva dal midwest dagli Stati Uniti. Nell’occhio del ciclone ci è finita la Midwestern Pet Food, una grossa azienda dipercon sede nell’Indiana che produce decine diprodotti tra cui SportMix, Pro Pac Originals, Splash, Sportstrail e Nunn Better. Le confezioni di alimenti con queste etichette sono state ritirate dal mercato dopo che solo a dicembre 2020 sarebberouna trentina diconsumatori solo di quel. Altre decine di ...

