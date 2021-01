45enne filippino nascondeva refurtiva da 10 mila euro | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Marconi,in casadi valore pari a 10, cittadino, denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione e rifiuto di fornire le generalità. Al termine di attività di indagine, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, sono riusciti a individuare un appartamento in via Gerolamo Cardanoera stato segnalato lo smercio di materiale di provenienza furtiva da parte di un cittadino straniero. Quando i poliziotti sono giunti nei pressi dell’edificio, hanno notato uno straniero che, a piedi, stava giungendo in direzione dell’ingresso del condominio. A destare sospetti, il fatto che questo, continuava a voltarsi come per controllare se fosse seguito da qualcuno. Subito dopo ha ...