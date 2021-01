26 clandestini sbarcati al porto, tre minorenni positivi al Covid (VIDEO) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Tre minorenni di nazionalità curda, facenti parte del gruppo di 26 clandestini stipato all’interno di un container sbarcato al porto di Salerno, sono risultati positivi al Covid. A metà mattina del 15 gennaio l’Humanitas di Roberto Schiavone, con due tra e speciali ambulanze a bio contenimento, ha provveduto al trasferimento (VIDEO) presso il Covid center di Agropoli (in foto, l’arrivo). I tre minorenni, tra cui un fratello e una sorella, hanno un’età apparente di circa 15 anni anni (due) e 10 anni (l’altro). Sono asintomatici e sono stati prelevati presso la struttura pubblica di Torrione, laddove erano stati portati in precedenza. Nello stesso tempo sono stati somministrati i test a tutti gli altri ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Tredi nazionalità curda, facenti parte del gruppo di 26stipato all’interno di un container sbarcato aldi Salerno, sono risultatial. A metà mattina del 15 gennaio l’Humanitas di Roberto Schiavone, con due tra e speciali ambulanze a bio contenimento, ha provveduto al trasferimento () presso ilcenter di Agropoli (in foto, l’arrivo). I tre, tra cui un fratello e una sorella, hanno un’età apparente di circa 15 anni anni (due) e 10 anni (l’altro). Sono asintomatici e sono stati prelevati presso la struttura pubblica di Torrione, laddove erano stati portati in precedenza. Nello stesso tempo sono stati somministrati i test a tutti gli altri ...

