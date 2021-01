21 prima e dopo di foto meravigliose ma in luoghi imperfetti Realtà VS Instagram!

Leggi su virali.video

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si chiama Gilmar Silva ed ha un talento incredibile. Riesce a vedere la bellezza in ogni dove, intorno a lui e dentro di lui. Sì, è veramente eccezionale e non sa nemmeno lui spiegare a parole nude il suo talento puro. A volte, come dice qualche antico filosofo, la perfezione non ha bisogno di tante parole per essere capita e spiegata in qualche modo, certe volte, la bellezza va solo apprezzata. L’amore di Gilmar per lagrafia e gli occhi ben addestrati, la sua tecnica manuale sopraffina lo hanno reso un esperto nel cogliere il momento giusto e il luogo giusto. Non è possibile sfuggire alla bellezza incredibile delle sue. Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di inserirle in un unico articolo, almeno alcune, per darti un’idea di quello di cui stiamo parlando. Ora bando alle ciance, non ci resta che mostrarvi il tutto. Per facilità di ...