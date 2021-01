17 Foto che possono spaventare anche i più grandi amanti del brivido

Leggi su virali.video

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sei un amante dei film di paura e dell’horror? Beh, allora, ecco una serie diche vi mostreranno alcune cose interessanti in merito. Non vi resta che dare un fitto sguardo alle immagini in allegato al nostro pezzo. Siamo sicuri che sarete ben interessati a fare un viaggio nella paura, un viaggio che, beh, come si suol dire in questi casi, non promettiamo affatto breve. Se avete troppo timore allora è meglio che proseguite nell’articolo! 1. Un seminterrato così non si è mai visto.credit: uncle drunky / reddit 2. Una scena da film, alla Dario Argento.credit: wadeybb / reddit 3. E ora, come si fa a lavarsi i denti?credit: unknow / Imgur 4. Come accendere il forno? Con l’aiuto di un pitone che fa il lavoro sporco per noi.credit: nayafko / pikabu 5. Non è facile bene, specie con le cannucce.credit: Jgrnaut / reddit 6. Non dire che hai paura delle scale mobili…credit: ...