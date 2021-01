“15 regioni in zona arancione e rossa”. Il governo ha deciso: “Rischio incontrollato”. Quando scattano le nuove restrizioni e dove (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’indice Rt aumenta e sale a 1.09. Aumenta il “Rischio di una epidemia non controllata”. E’ il quadro sull’emergenza coronavirus contenuto nella bozza del report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. L’indice Rt è superiore a 1 in 9 regioni, con un peggioramento generale della situazione. In 12, tra regioni e province autonome, il tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica. Secondo Repubblica sarebbero 15 le regioni tra rosse e arancioni da domenica 17 gennaio. “Nel periodo 23 dicembre 2020-5 gennaio 2020 l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1.09 (range 1.04-1.13), in aumento da 5 settimane. Questo si realizza in un contesto caratterizzato da un aumento nel numero di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’indice Rt aumenta e sale a 1.09. Aumenta il “di una epidemia non controllata”. E’ il quadro sull’emergenza coronavirus contenuto nella bozza del report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. L’indice Rt è superiore a 1 in 9, con un peggioramento generale della situazione. In 12, trae province autonome, il tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica. Secondo Repubblica sarebbero 15 letra rosse e arancioni da domenica 17 gennaio. “Nel periodo 23 dicembre 2020-5 gennaio 2020 l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1.09 (range 1.04-1.13), in aumento da 5 settimane. Questo si realizza in un contesto caratterizzato da un aumento nel numero di ...

