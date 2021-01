1 milione di vaccinati in Italia il 15 gennaio, nuovo aggiornamento in tempo reale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quanti sono i vaccinati in Italia ad oggi 15 gennaio? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena condiviso un’agg ornamento in tempo reale sul numero totale di dosi somministrate a livello nazionale. In questo venerdì è stata raggiunta la soglia di 1 milione di persone che hanno potuto cominciare ad avere la protezione dal Covid-19, grazie soprattutto alla soluzione Pfizer-Biontech . Oltre al ringraziamento doveroso ai cittadini che hanno effettuato volontariamente il vaccino, il premier pone l’accento sullo sforzo intrapreso dal sistema sanitario nazionale. Poi, sempre Giuseppe Conte, ha esso in evidenza come l’Italia sia il primo paese in Europa per persone vaccinate e quanto sia incoraggiante proprio questo dato. Nonostante tutto, la guardia dovrà ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quanti sono iinad oggi 15? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena condiviso un’agg ornamento insul numero totale di dosi somministrate a livello nazionale. In questo venerdì è stata raggiunta la soglia di 1di persone che hanno potuto cominciare ad avere la protezione dal Covid-19, grazie soprattutto alla soluzione Pfizer-Biontech . Oltre al ringraziamento doveroso ai cittadini che hanno effettuato volontariamente il vaccino, il premier pone l’accento sullo sforzo intrapreso dal sistema sanitario nazionale. Poi, sempre Giuseppe Conte, ha esso in evidenza come l’sia il primo paese in Europa per persone vaccinate e quanto sia incoraggiante proprio questo dato. Nonostante tutto, la guardia dovrà ...

