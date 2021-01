Zona gialla (ancora per poco), cosa posso fare oggi? Spostamenti, shopping, regole e divieti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quella di oggi sarà probabilmente una delle ultime giornate in "giallo rafforzato" per molte Regioni, Lazio compreso. E' assai probabile infatti che fin da domenica gran parte... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quella disarà probabilmente una delle ultime giornate in "giallo rafforzato" per molte Regioni, Lazio compreso. E' assai probabile infatti che fin da domenica gran parte...

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - ParcoColosseo : +++ Siamo pronti +++ Se il Lazio resterà in zona gialla il Parco archeologico del Colosseo riaprirà sabato… - cosmicsystems87 : #congiuntifuoriregione che poi si inventano la zona gialla rafforzata quando il 90% dell'Italia diventerà arancione… - stefania_mileto : Quindi l'idea è di riaprire i musei in zona gialla ma solo nei giorni feriali. Ergo è una misura x pensionati. Appostone -