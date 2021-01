Zona arancione per 9 regioni, rossa per 3 (c'è la Lombardia): i nuovi limiti agli spostamenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni: sono 9 le regioni e province autonome a rischiare l'arancione e tre addirittura il rosso. Quest'ultimo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni: sono 9 lee province autonome a rischiare l'e tre addirittura il rosso. Quest'ultimo...

