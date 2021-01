Zona arancione nel Lazio, cosa cambia: bar e ristoranti chiusi, no asporto dopo le 18 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Classificazione complessiva del rischio alta, percentuale di saturazione dei posti letto Covid di terapia intensiva al 34 per cento e in area medica al 44. L'Rt, l'indice di trasmissione,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 gennaio 2021) Classificazione complessiva del rischio alta, percentuale di saturazione dei posti letto Covid di terapia intensiva al 34 per cento e in area medica al 44. L'Rt, l'indice di trasmissione,...

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - sole24ore : Lombardia in zona rossa ma rischiano anche Sicilia ed Emilia-Romagna. Nove regioni in arancione: i nuovi colori da… - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - Chris28688209 : RT @stefany5961: Questa cosa che ora in zona arancione non si possa andare a trovare una amica invece nel periodo di natale si, mi fa girar… - cosmicsystems87 : #congiuntifuoriregione che poi si inventano la zona gialla rafforzata quando il 90% dell'Italia diventerà arancione… -