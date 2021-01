Yara, Cassazione accoglie ricorso Bossetti: la difesa avrà accesso ai reperti. Anche DNA (Di giovedì 14 gennaio 2021) Yara, Cassazione accoglie ricorso Bossetti. Annullate con rinvio le ordinanze con cui la Corte d’Assise di Bergamo aveva respinto come inammissibile le richiesta di accesso ai reperti presentata dai legali in funzione di una prossima richiesta di revisioe della condanna. Tra i reperti da esaminare 54 campioni di DNA e gli abiti della vittima. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Giuseppe Bossetti. Annullate con rinvio le ordinanze con cui la Corte d’Assise di Bergamo aveva dichiarato inammissibile la richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Campirini di accedere ai reperti, tra cui 54 campioni di Dna e gli abiti della vittima. La ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021). Annullate con rinvio le ordinanze con cui la Corte d’Assise di Bergamo aveva respinto come inammissibile le richiesta diaipresentata dai legali in funzione di una prossima richiesta di revisioe della condanna. Tra ida esaminare 54 campioni di DNA e gli abiti della vittima. Laha accolto ildelladi Massimo Giuseppe. Annullate con rinvio le ordinanze con cui la Corte d’Assise di Bergamo aveva dichiarato inammissibile la richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Campirini di accedere ai, tra cui 54 campioni di Dna e gli abiti della vittima. La ...

