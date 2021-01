Xiaomi Mi Watch: arriva ufficialmente in Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Xiaomi Mi Watch arriva ufficialmente in Italia dal 15 gennaio, disponibile su mi.com, Amazon e Mi Store Italia. Scopriamo insieme le sue peculiarità L’attesa è finalmente finita, Xiaomi annuncia l’arrivo sul mercato Italiano di Mi Watch, il primo modello di smartWatch del brand, nonché novità assoluta nella propria linea di prodotti wearable. Accessorio ormai imprescindibile e molto più di uno strumento per controllare semplicemente l’ora, Mi Watch strizza l’occhio a 117 diverse modalità di esercizio, con funzioni e programmi dedicati alle diverse discipline, un display ad alta risoluzione, chip GPS di fascia alta e una batteria a lunga durata. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare uno stile ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 gennaio 2021)Miindal 15 gennaio, disponibile su mi.com, Amazon e Mi Store. Scopriamo insieme le sue peculiarità L’attesa è finalmente finita,annuncia l’arrivo sul mercatono di Mi, il primo modello di smartdel brand, nonché novità assoluta nella propria linea di prodotti wearable. Accessorio ormai imprescindibile e molto più di uno strumento per controllare semplicemente l’ora, Mistrizza l’occhio a 117 diverse modalità di esercizio, con funzioni e programmi dedicati alle diverse discipline, un display ad alta risoluzione, chip GPS di fascia alta e una batteria a lunga durata. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare uno stile ...

mspiccia : RT @mspiccia: Xiaomi Mi Watch in Italia a partire da domani - lifestyleblogit : Mi Watch arriva ufficialmente in Italia - - mspiccia : Xiaomi Mi Watch in Italia a partire da domani - TheGeekerz : Xiaomi Mi Watch in Italia a partire da domani - 01netIT : Xiaomi Mi Watch in vendita in Italia dal 15 gennaio #xiaomi #MiWatch @xiaomiItalia -