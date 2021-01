WhatsApp, il grande abbandono: perché (e come) in molti decideranno di lasciarlo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Partiamo da tre semplici concetti: libertà, corretta informazione e inequivocabilità. Si tratta di tre elementi alla base di quello che dovrebbe essere il vero nocciolo duro di tutti i discorsi in materia di protezione dei dati personali nei rapporti tra le parti che hanno una precisa base giuridica: il consenso. In questi giorni una tra le più note app di messaggistica, WhatsApp, pare sia alle prese con un aggiornamento dei “propri termini d’uso e dell’informativa sulla privacy”, che entrerà in vigore a partire dall’8 febbraio 2021. Ho letto lunghi approfondimenti su tali cambiamenti, osservato video allarmistici sulla nostra sicurezza, comparazioni tra nuove e vecchie regolamentazioni. Io ho dato uno sguardo a queste policy che WhatsApp ci regala e mi sono perso in un ginepraio di informazioni diverse, tra licenze strane, regole che non si applicano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Partiamo da tre semplici concetti: libertà, corretta informazione e inequivocabilità. Si tratta di tre elementi alla base di quello che dovrebbe essere il vero nocciolo duro di tutti i discorsi in materia di protezione dei dati personali nei rapporti tra le parti che hanno una precisa base giuridica: il consenso. In questi giorni una tra le più note app di messaggistica,, pare sia alle prese con un aggiornamento dei “propri termini d’uso e dell’informativa sulla privacy”, che entrerà in vigore a partire dall’8 febbraio 2021. Ho letto lunghi approfondimenti su tali cambiamenti, osservato video allarmistici sulla nostra sicurezza, comparazioni tra nuove e vecchie regolamentazioni. Io ho dato uno sguardo a queste policy checi regala e mi sono perso in un ginepraio di informazioni diverse, tra licenze strane, regole che non si applicano ...

