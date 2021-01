WhatsApp, il Garante contro l’informativa sugli aggiornamenti: “È poco chiara” (Di giovedì 14 gennaio 2021) WhatsApp continua a suscitare polemiche dopo l’aggiornamento che ha annunciato la condivisione dei dati con Facebook. Arrivato a tutti gli utenti nei giorni scorsi, questo aggiornamento prevede un aumento dello scambio di informazioni tra WhatsApp e Facebook col fine di migliorare le inserzioni del social network di Marc Zuckerberg. Sono tantissimi gli utenti che, spaventati dal rischio di un utilizzo poco chiaro delle proprie informazioni personali, stanno migrando su applicazioni alternative come Telegram e Signal. E nonostante le rassicurazioni provenienti dall’azienda, che sostiene che in Europa quanto annunciato non avverrà per la presenza del GDPR del 2018, il Garante della Privacy italiano ha puntato il dito contro la nota informativa che accompagna l’aggiornamento, sollecitando l’intervento del ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021)continua a suscitare polemiche dopo l’aggiornamento che ha annunciato la condivisione dei dati con Facebook. Arrivato a tutti gli utenti nei giorni scorsi, questo aggiornamento prevede un aumento dello scambio di informazioni trae Facebook col fine di migliorare le inserzioni del social network di Marc Zuckerberg. Sono tantissimi gli utenti che, spaventati dal rischio di un utilizzochiaro delle proprie informazioni personali, stanno migrando su applicazioni alternative come Telegram e Signal. E nonostante le rassicurazioni provenienti dall’azienda, che sostiene che in Europa quanto annunciato non avverrà per la presenza del GDPR del 2018, ildella Privacy italiano ha puntato il ditola nota informativa che accompagna l’aggiornamento, sollecitando l’intervento del ...

