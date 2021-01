Washington in assetto di guerra, i militari dentro il Congresso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Washington sembra già in assetto di guerra per la cerimonia di giuramento di Joe Biden il 20 gennaio davanti a Capitol Hill. Il Congresso è presidiato anche all’interno da centinaia di uomini della Guardia nazionale che, come documentano numerose foto, dormono o bivaccano in mimetica negli eleganti corridoi dell’edificio dove ieri la Camera ha approvato la mozione di impeachment contro Donald Trump per aver incitato l’insurrezione dei suoi sostenitori contro il Parlamento. All’interno sono stati installati anche dei metal detector. L’intero perimetro del Campidoglio è protetto da alte recinzioni metalliche (come da tempo la Casa Bianca) e dai militari con armi in pugno, quasi fosse un fortino da difendere contro un assalto. Pennsylvania Avenue, l’arteria che porta dalla Casa Bianca a Capitol ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)sembra già indiper la cerimonia di giuramento di Joe Biden il 20 gennaio davanti a Capitol Hill. Ilè presidiato anche all’interno da centinaia di uomini della Guardia nazionale che, come documentano numerose foto, dormono o bivaccano in mimetica negli eleganti corridoi dell’edificio dove ieri la Camera ha approvato la mozione di impeachment contro Donald Trump per aver incitato l’insurrezione dei suoi sostenitori contro il Parlamento. All’interno sono stati installati anche dei metal detector. L’intero perimetro del Campidoglio è protetto da alte recinzioni metalliche (come da tempo la Casa Bianca) e daicon armi in pugno, quasi fosse un fortino da difendere contro un assalto. Pennsylvania Avenue, l’arteria che porta dalla Casa Bianca a Capitol ...

Brucia ancora il tragico e grossolano errore, si vedrà se colposo o politicamente doloso, commesso alla vigilia del 6 gennaio. Il Pentagono, i Governatori del Maryland e della Virginia hanno inviato c ...

Immagini destinate a entrare nella storia. La Guardia nazionale presidia Capitol Hill durante il voto sull'impeachment, mentre la città si blinda per l'Inauguration day ...

