Volley, SuperLega: Vibo Valentia batte Milano 3-1 nel recupero della 14ma giornata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vibo Valentia vince in quattro set la sfida contro Milano con il punteggio di 25-21 18-25 25-22 25-12, recupero della 14ma giornata di SuperLega. Il migliore in campo è stato di gran lunga Torey DeFalco autore di ben 23 punti. Il top scorer per quanto riguarda i meneghini è Tine Urnaut capace di mettere a segno 14 punti. Avvio di partita molto equilibrato con entrambe le squadre che si affidano alle proprie bocche da fuoco: a Rossard risponde Urnaut (5-5). Continua il botta e risposta senza che nessuna delle due formazioni riesca a prendere il largo. I ragazzi di Valerio Baldovin nella fase centrale alzano il livello del proprio gioco e con gli attacchi vincenti di DeFalco e Aboubacar allungano fino al 19-16. In un match così equilibrato il break ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021)vince in quattro set la sfida controcon il punteggio di 25-21 18-25 25-22 25-12,di. Il migliore in campo è stato di gran lunga Torey DeFalco autore di ben 23 punti. Il top scorer per quanto riguarda i meneghini è Tine Urnaut capace di mettere a segno 14 punti. Avvio di partita molto equilibrato con entrambe le squadre che si affidano alle proprie bocche da fuoco: a Rossard risponde Urnaut (5-5). Continua il botta e risposta senza che nessuna delle due formazioni riesca a prendere il largo. I ragazzi di Valerio Baldovin nella fase centrale alzano il livello del proprio gioco e con gli attacchi vincenti di DeFalco e Aboubacar allungano fino al 19-16. In un match così equilibrato il break ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Vibo Valentia-Milano 2-1 (25-21 18-25 25-22 14-7) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY… - jankozaur : RT @pilloledivolley: Classifica ??: dopo i tre recuperi infrasettimanali Trento e Vibo Valentia ribadiscono le proprie posizioni, Modena si… - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: Classifica ??: dopo i tre recuperi infrasettimanali Trento e Vibo Valentia ribadiscono le proprie posizioni, Modena si… - pilloledivolley : Classifica ??: dopo i tre recuperi infrasettimanali Trento e Vibo Valentia ribadiscono le proprie posizioni, Modena… - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 14ª RS recupero: nella sfida del PalaMaiata Vibo Valentia supera in 4 set Milano consolidando il 4° posto in classific… -