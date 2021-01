Voglia di vacanza in tempo di Covid: ecco quali sono le mete da sognare (e prenotare) già da adesso a prezzo super scontato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con il clima gelido di questi giorni e le rigide restrizioni attuate dal governo, tutto quello che la maggior parte delle persone sogna è di evadere e viaggiare verso qualche meta esotica e lontana. Sarebbe bello sorseggiare un drink su una calda spiaggia tropicale, o visitare meravigliose città d’arte in Italia e in Europa. Per il momento sembra solo un sogno, ma chi ha detto che questo desiderio a breve non possa diventare realtà? La vostra Voglia di viaggi e vacanze a questo punto starà scalpitando dentro di voi. Allora, siete pronti? Prima di preparare la valigia, però, sarebbe meglio scegliere una destinazione e prenotare il biglietto. Ancora meglio sarebbe trovare i biglietti aerei ad un prezzo super conveniente… Sapete una cosa? Questo è proprio il momento adatto! Molte compagnie aeree, infatti, stanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con il clima gelido di questi giorni e le rigide restrizioni attuate dal governo, tutto quello che la maggior parte delle persone sogna è di evadere e viaggiare verso qualche meta esotica e lontana. Sarebbe bello sorseggiare un drink su una calda spiaggia tropicale, o visitare meravigliose città d’arte in Italia e in Europa. Per il momento sembra solo un sogno, ma chi ha detto che questo desiderio a breve non possa diventare realtà? La vostradi viaggi e vacanze a questo punto starà scalpitando dentro di voi. Allora, siete pronti? Prima di preparare la valigia, però, sarebbe meglio scegliere una destinazione eil biglietto. Ancora meglio sarebbe trovare i biglietti aerei ad unconveniente… Sapete una cosa? Questo è proprio il momento adatto! Molte compagnie aeree, infatti, stanno ...

CorriereCitta : Voglia di vacanza in tempo di Covid: ecco quali sono le mete da sognare (e prenotare) già da adesso a prezzo super … - partyepartenze : Ho una grande voglia di una lunga e lenta vacanza, su una spiaggia assolata e pochi pensieri. Quale soluzione può e… - AphephobicSkin : Sono 3 anni che ho voglia di farmi una vacanza in moto sulla Romantische Straße e anche quest’anno mi sa che ci vado l’anno prossimo ???? - grigio2 : @BRENNO2360 Valentina deve andare a rigore? 'No! A Rigone. Castel Rigone'. È il luogo dove mi portavano i miei in v… - shesmyqueenelsa : @ecomesonora Lei ha ben pensato di stare lontana da Tommaso mentre diceva le grandi cattiverie contro MTR infatti o… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglia vacanza Vacanze 2021: la voglia c’è, i programmi un pò meno Qualitytravel.it Serena Rossi: «Io non mollo mai»

Piano piano, scavando, Serena Rossi ottiene tutto ciò che vuole. Sul set, dove presto vestirà i panni di un’assistente sociale molto determinata. E nella vita, dove punta alla California (e a far spar ...

Sanremo 2021, Amadeus: «Lavoriamo per il 2 marzo ma vogliamo un Festival “normale” e sicuro»

«Noi stiamo lavorando per il 2 marzo, per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo, dobbiamo esser in grado di dare al pubblico un festival assolutamente con tutte le regole ...

Piano piano, scavando, Serena Rossi ottiene tutto ciò che vuole. Sul set, dove presto vestirà i panni di un’assistente sociale molto determinata. E nella vita, dove punta alla California (e a far spar ...«Noi stiamo lavorando per il 2 marzo, per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo, dobbiamo esser in grado di dare al pubblico un festival assolutamente con tutte le regole ...