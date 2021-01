Violano la 'zona arancione', quattro sanzionati dalla polizia (Di venerdì 15 gennaio 2021) quattro le persone che sono state sanzionate dagli agenti del Commissariato di Conegliano per aver violato la 'zona arancione' prevista dall'ultimo Dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19. ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 15 gennaio 2021)le persone che sono state sanzionate dagli agenti del Commissariato di Conegliano per aver violato la '' prevista dall'ultimo Dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19. ...

MartinoTato : @Masssimilianoo Se violano il coprifuoco son 400€ a cranio. Ma in zona arancio già ora sono sanzionabili. - zona_62 : RT @Don_Lazzara: Su #facebook e #twitter sono visibili profili corrispondenti a personaggi e gruppi legati al #terrorismo; come anche pagin… - Scisciano : Salerno: due tifosi della Nocerina violano le norme della “Zona rossa” per assistere alla partita. Sanzionati… - elenaricci1491 : DUE TIFOSI DELLA #NOCERINA VIOLANO LE NORME DELLA “ZONA ROSSA” PER ASSISTERE ALLA PARTITA. SANZIONATI. - forzearmatenews : DUE TIFOSI DELLA #NOCERINA VIOLANO LE NORME DELLA “ZONA ROSSA” PER ASSISTERE ALLA PARTITA. SANZIONATI. -

Ultime Notizie dalla rete : Violano zona Violano la "zona arancione", quattro sanzionati dalla polizia TrevisoToday Dpcm e zona arancione, fioccano multe per violazione del coprifuoco e uscita dai comuni di residenza

Di recente, la titolare di un bar situato in provincia di Bologna, in regola con la normativa anti Covid-19, è stata invece denunciata ai sensi dell’art. 691 del codice penale, perché, al momento del ...

Ristoranti 'disobbedienti' aperti di sera, gli appelli a non violare la legge

L’assessore al commercio della Toscana Leonardo Marras ritiene che violare la legge ed aprire i ristoranti la sera non sia la strada giusta da percorrere.

Di recente, la titolare di un bar situato in provincia di Bologna, in regola con la normativa anti Covid-19, è stata invece denunciata ai sensi dell’art. 691 del codice penale, perché, al momento del ...L’assessore al commercio della Toscana Leonardo Marras ritiene che violare la legge ed aprire i ristoranti la sera non sia la strada giusta da percorrere.