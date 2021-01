“Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: il cartello fuori da un negozio a Milano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: è la frase che campeggia su un cartello esposto all’esterno di un negozio di elettronica di Milano, nel pieno della campagna vaccinale. “La foto gira in rete da qualche giorno. Riguarda un punto vendita di Milano del nostro settore. Non scendiamo nel merito della questione vaccino perché non è di nostra competenza, sebbene abbiamo le nostre idee”, si legge sulla pagina Facebook “Bianco e Bruno”, che si occupa di elettronica e ha intercettato il cartello. “Esporre quel cartello fa correre rischi enormi quanto meno sotto il profilo dell’immagine. E probabilmente fa correre ben altri rischi. Siamo andati di persona e abbiamo ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) “di”: è la frase che campeggia su unesposto all’esterno di undi elettronica di, nel pieno della campagna vaccinale. “La foto gira in rete da qualche giorno. Riguarda un punto vendita didel nostro settore. Non scendiamo nel merito della questione vaccino perché non è di nostra competenza, sebbene abbiamo le nostre idee”, si legge sulla pagina Facebook “Bianco e Bruno”, che si occupa di elettronica e ha intercettato il. “Esporre quelfa correre rischi enormi quanto meno sotto il profilo dell’immagine. E probabilmente fa correre ben altri rischi. Siamo andati di persona e abbiamo ...

