"Vietato l'ingresso alle persone vaccinate di recente": il cartello esposto in un negozio a Milano

Mentre in Italia si pensa ancora se istituire o meno la vaccinazione obbligatoria contro il Covid19, così da raggiungere la cosiddetta "immunità di gregge". E mentre il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, pensa già a una "card" del vaccinato, per attestare l'avvenuta puntura, a Milano c'è chi di vaccino proprio non vuol saperne. Come il proprietario di un negozio di elettronica del capoluogo lombardo che sulla porta dell'esercizio ha appeso un cartello: "Vietato l'ingresso alle persone vaccinate di recente". Lo scatto circola già dal 20 di dicembre, ed è diventato, per ovvi motivi, virale, scatenando le reazioni degli utenti. L'immagine è comparsa inizialmente "pulita", con il solo cartello appeso ...

