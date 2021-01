VIDEO / Sonia Isaza, gli esercizi sono hot: il lato B di lady Vidal è da urlo! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sonia Isaza non perde occasione per mantenersi in forma. I VIDEO degli ultimi esercizi pubblicati sul proprio profilo Instagram, infatti, hanno mostrato la forma praticamente perfetta del lato B di lady Vidal. Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 14 gennaio 2021)non perde occasione per mantenersi in forma. Idegli ultimipubblicati sul proprio profilo Instagram, infatti, hanno mostrato la forma praticamente perfetta delB di. Golssip.

Guardone831 : RT @azzurrasexy: Sonia, sexy e passionale, calda e vogliosa sto cercando qualcuno che sappia farmi godere. Sono diretta e concreta, non a c… - rollyenry : @soniabetz1 @Minutza2 non so se il Guardian abbia pensato che Renzi sia stato l'unico premier degli ultimi 20 anni… - Sonia_Eyes_Real : Buongiorno?? Diffidate da profili fake... Se ci cascate siete Polli voi?? Su - sonia_carletti : RT @NFratoianni: Dovremmo tutti portare rispetto al coraggio degli italiani e italiane che affrontano l’emergenza sanitaria e sociale. Evit… - mollyxxx12 : RT @grande_flagello: Stefania racconta la genesi dell'aereo #viperelle 'per Sonia' In confessionale mi dicevano <ma sei sicura che era per… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sonia Video: commessa Sonia Poltronieri Legnago L'Arena Barbara D’Urso balla con le ospiti: lo stacchetto fa impazzire i follower – VIDEO

Barbara d'Urso insieme alla sue bellissime ospiti ha fatto impazzire i suoi tantissimi follower su Instagram, il loro stacchetto piace.

Intervista esclusiva a Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip

Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha portato un po' di scompiglio, stiamo parlando di Sonia Lorenzini. Noi l'abbiamo intervistata.

Barbara d'Urso insieme alla sue bellissime ospiti ha fatto impazzire i suoi tantissimi follower su Instagram, il loro stacchetto piace.Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha portato un po' di scompiglio, stiamo parlando di Sonia Lorenzini. Noi l'abbiamo intervistata.