Video l’Eredità 14 gennaio 2021 | Agnese Ortone vince 22mila euro

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 14 gennaio 2021)di giovedì 14. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èè impiegata presso uno studio di amministrazione di condomini. Ha un diploma da restauratrice, suona il pianoforte e dirige un coro parrocchiale. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500. Brava! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il ...