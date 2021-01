VIDEO – Egiziani | tunisini | libici e 3 italiani | Finanza arresta tutti e sgomina contrabbando dall’Africa

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nove arresti ed i sequestri di motoscafo, peschereccio, 2.2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e 60mila euro in contanti. E’ il corposo bilancio di una importante operazione della Guardia di. Il Comando di Palermo, con la componente aeronavale hannoto nove traedcon l’accusa di. Le 2.2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri provenivano dal Nord Africa. L’intervento è stato condotto con l’impiego di mezzi aerei e navali del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare (Roma). Ampio il coinvolgimento del Reparto Operativo Aeronavale palermitano in coordinamento con gli investigatori del locale Nucleo di Polizia economico finanziaria. L’operazione delle scorse ore ha interessato il tratto di mare ...

ahmaditaliano : RT @ahmaditaliano: #??????_???_???? Un giorno l'Egitto aveva un parlamento rispettabile che si prendeva cura degli affari degli egiziani e… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Egiziani

Il Manifesto

L’Italia ha firmato l’accordo con Gran Bretagna e Svezia per lo sviluppo del nuovo caccia Tempest ma la notizia viene stranamente tenuta segreta per due settimane. Solo ieri il ministero della Difesa ...Roma, 28 apr. (askanews) - Nel Sinai egiziano è nata una alleanza tra tribù che ha come obbiettivo "la bonifica" della penisola di tutti i jihadisti ...