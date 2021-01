VIDEO / Diletta Leotta, tramonto e canzone romantica per chiudere la giornata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Qualche giorno fa era a Roma e, pare, vicinissima a quello che sarebbe il suo nuovo ragazzo, Can Yaman. Diletta Leotta non commenta, ma sui social racconta la fine della sua giornata. Quando il sole tramonta su Milano e il romanticismo si fa sentire. Un anno fa, la conduttrice di Dazn era stata annunciata tra le conduttrici di Sanremo e l'edizione l'ha vinta proprio Diodato. Il cantante della canzone che accompagna il suo tramonto di oggi. Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Qualche giorno fa era a Roma e, pare, vicinissima a quello che sarebbe il suo nuovo ragazzo, Can Yaman.non commenta, ma sui social racconta la fine della sua. Quando il sole tramonta su Milano e il romanticismo si fa sentire. Un anno fa, la conduttrice di Dazn era stata annunciata tra le conduttrici di Sanremo e l'edizione l'ha vinta proprio Diodato. Il cantante dellache accompagna il suodi oggi. Golssip.

Inter : ?? | PRESENTAZIONI Nicolò Barella ci presenta... i suoi compagni! Come avrà risposto alle domande di @DilettaLeotta… - chiarandreella : RT @Inter: ?? | PRESENTAZIONI Nicolò Barella ci presenta... i suoi compagni! Come avrà risposto alle domande di @DilettaLeotta? Scopritelo… - WarrenGatt : RT @Inter: ?? | PRESENTAZIONI Nicolò Barella ci presenta... i suoi compagni! Come avrà risposto alle domande di @DilettaLeotta? Scopritelo… - apetrazzuolo : VIDEO - Diletta Leotta si gode il tramonto - jdbmyeverythjng : @Cristin87876041 Si, il video è per Diletta e la signora parla del flirt con Can e lui ha risposto ?? -