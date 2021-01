Viaggio nella Genova sotterranea | le gallerie della seconda guerra mondiale

Leggi su agi

(Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Una sirena antiaerea che suona, un petardo che scoppia a simulare l'esplosione di un ordigno. È così che partirà l'avventura in una delleantiaeree pubbliche di, almeno nelle intenzioni del gruppo di appassionati - storici, speleologi, ricercatori - che le hanno riscoperte e ora intendono mostrarle al pubblico. L'AGI ha seguito in anteprima ilin quella che sembra essere la 'regina' dei 65 tunnel costruiti tra il '43 e il '45 per proteggere la popolazione durante la. La galleria numero 10 È la 'galleria numero 10', in via Napoli, lunga circa 200 metri, costruita nel 1943, “sicuramente una tra le più belle di, sia per lunghezza e stato conservativo, sia per le concrezioni che vi si sono formate - dice ...