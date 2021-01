Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)14 GENNAIOORE 17.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN DIREZIONE GRA. TRAFFICO DI NUOVO REGOLARE SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI. DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DI ASTRAL TORNA PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral