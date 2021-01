Verso le nuove fasce che spezzano il weekend: da domenica in zona arancione almeno 9 regioni, tre rischiano il rosso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da domenica 17 gennaio mezza Italia potrebbe finire in zona arancione mentre tre regioni sono candidate alla zona rossa. Tra queste ci sono Lombardia, Sicilia ed Emilia-Romagna (già arancioni). Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, aveva già chiesto una settimana fa la zona rossa, visto il peggioramento della situazione. I dati degli ultimi giorni vedono l’isola al secondo posto per incremento dei contagi giornalieri da Coronavirus dopo la Lombardia. Potrebbero passare, invece, dal giallo all’arancione Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, province autonome di Trento e Bolzano. Toscana, Sardegna, Molise, Abruzzo e Valle d’Aosta potrebbero rimanere in zona gialla mentre la Calabria resterebbe nella ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da17 gennaio mezza Italia potrebbe finire inmentre tresono candidate allarossa. Tra queste ci sono Lombardia, Sicilia ed Emilia-Romagna (già arancioni). Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, aveva già chiesto una settimana fa larossa, visto il peggioramento della situazione. I dati degli ultimi giorni vedono l’isola al secondo posto per incremento dei contagi giornalieri da Coronavirus dopo la Lombardia. Potrebbero passare, invece, dal giallo all’Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, province autonome di Trento e Bolzano. Toscana, Sardegna, Molise, Abruzzo e Valle d’Aosta potrebbero rimanere ingialla mentre la Calabria resterebbe nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso nuove Covid, verso nuove regole: no spostamenti tra regioni e stop movida - DIRE.it Dire Nuovo decreto: restrizioni fino al 5 marzo Ecco le novità: ci sarà anche una zona bianca

La Lombardia verso una nuova zona rossa. LOMBARDIA E ZONA ROSSA. Se la Lombardia sarà zona rossa «dipende da quello che è successo la settimana scorsa» in termini di andamento dell’Rt, anche se ora «i ...

Conte o non Conte? Gli scenari di Celotto verso il 68° governo italiano

Nel 1909 due insigni studiosi del sistema dello Statuto Albertino, facevano una statistica delle ragioni che avevano portano in 50 anni di Regno d’Italia a 55 crisi di governo. Quindici governi erano ...

