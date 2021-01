Vaccino, in Puglia somministrate sei dosi su dieci disponibili. Italia verso quota novecentomila Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino, in Puglia somministrate sei dosi su dieci disponibili. Italia verso quota novecentomila <small class="subtitle">Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. L'articolo, inseisu del proviene da Noi Notizie..

infoitsalute : Vaccino Covid, in Puglia altre 4500 somministrazioni: si tocca quota 49mila. Entro fine mese forse le prime dosi di… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: I furbetti del vaccino. Mogli e figli di medici e persino un parroco. Tutti a saltare la fila con tanto di selfie https… - Italia_Notizie : I furbetti del vaccino. Mogli e figli di medici e persino un parroco. Tutti a saltare la fila con tanto di selfie - 28_05_2003 : RT @Biologo_lab: Sono Biologo sanitario con esperienza cerco lavoro a #Bari in laboratori di analisi cliniche. Disponibile full time, anche… - Borderline_24 : #Covid, il #Sindaco di #Noicattaro: 'Sbigottito dagli attacchi per essermi vaccinato' -