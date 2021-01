Vaccino Covid | l' Italia parte con gli over 80

chetempochefa : #PapaFrancesco si è vaccinato contro il covid. “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’op… - Agenzia_Ansa : Vaccino agli amici, indagato un medico dell'Asp di Cosenza #Covid #ANSA - Avvenire_Nei : #covid #Crisanti: bisogna correre o il virus giocherà d'anticipo - CarriaggioM : RT @NataleCuccurese: SQUALLIDO TENTATIVO DI #SPUTTANAPOLI AD OPERA DI TROUPE RAI “È lecito presumere che l’obiettivo di questa incursione c… - tartaruga20201 : RT @rainiero43: In Norvegia 23 morti dopo vaccino covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

E' Vincenzo Cesareo, 69 anni, professionista molto noto nell'Alto Tirreno cosentino, anche in ragione del suo impegno in politica, il dirigente dell'Asp di Cosenza sospeso perché, fra l'altro, avrebbe ...“In Italia è stato vaccinato finora l’1,5% della popolazione, in Germania l’1% e in Francia lo 0,37%. Questo è tutt’altro che un segno di un trionfalismo, siamo all’inizio di un lungo cammino. Ma lasc ...