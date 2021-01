Vaccino Covid-19, da lunedì 18 in Valle d’Aosta al via le vaccinazioni per i docenti: subito gli over 55 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prenderà il via lunedi? prossimo, 18 gennaio, la campagna di vaccinazione rivolta al personale docente ed educativo in servizio presso le scuole della Regione. In prima battuta potranno essere vaccinati gli insegnanti oltre i 55 anni di eta?. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prenderà il via lunedi? prossimo, 18 gennaio, la campagna di vaccinazione rivolta al personale docente ed educativo in servizio presso le scuole della Regione. In prima battuta potranno essere vaccinati gli insegnanti oltre i 55 anni di eta?. L'articolo .

chetempochefa : #PapaFrancesco si è vaccinato contro il covid. “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’op… - vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - Agenzia_Ansa : Vaccino agli amici, indagato un medico dell'Asp di Cosenza #Covid #ANSA - G_Marcotullio : RT @vaticannews_it: #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio dopo l… - ScaltritiLab : Coloro che criticano la gioia dei ricercatori per come si è arrivati ad un vaccino Covid dovrebbero capire che una… -