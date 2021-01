Vaccino anti Covid, Italia oltre quota 885mila immunizzati. Solo Basilicata, Calabria e Bolzano hanno usato meno di metà delle dosi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ha superato quota 885mila, giovedì mattina, il numero di Italiani che hanno ricevuto la prima dose di Vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19. Il Paese resta così primo nella Ue e sesto al mondo per cittadini immunizzati, stando alla classifica di Ourworldindata. Questo a fronte di 1,4 milioni di dosi consegnate alle Regioni, anche se il calcolo in questo caso viene fatto considerando5 dosi per fiala e non 6, cioè il numero autorizzato dall’Aifa. Solo Basilicata, Calabria e provincia autonoma di Bolzano hanno usato meno di metà delle fiale ricevute, mentre la Campania risulta essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ha superato, giovedì mattina, il numero dini chericevuto la prima dose diPfizer-Biontech contro il-19. Il Paese resta così primo nella Ue e sesto al mondo per cittadini, stando alla classifica di Ourworldindata. Questo a fronte di 1,4 milioni diconsegnate alle Regioni, anche se il calcolo in questo caso viene fatto considerando5per fiala e non 6, cioè il numero autorizzato dall’Aifa.e provincia autonoma didifiale ricevute, mentre la Campania risulta essere ...

Agenzia_Ansa : Il premio Nobel per la chimica Dubochet riceve il vaccino anti-Covid in Svizzera. Lo scienziato: 'Dobbiamo vaccinar… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore m… - matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - salernonotizie : “Furbetti” del vaccino anti Covid nel mirino dei Nas: esposto alla Procura di Salerno - massidanu : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti Covid, Italia oltre quota 885mila immunizzati. Solo Basilicata, Calabria e Bolzano hanno usato meno di me… -