Vaccino anti-Covid agli amici, indagato un medico dell'Asp di Cosenza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un medico dell'Azienda sanitaria di Cosenza, direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola, è indagato dalla Procura per avere somministrato indebitamente il Vaccino anti-Covid ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un'Azienda sanitaria di, direttore sanitarioo Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola, èdalla Procura per avere somministrato indebitamente ilad ...

