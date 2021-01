Vaccino anti-Covid agli amici: indagato un dirigente medico dell’Asp di Cosenza. Tra le accuse anche l’uso privato dell’auto di servizio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Utilizzava l’auto di servizio dell’Asp di Cosenza per accompagnare amici e parenti in aeroporto, per andare a Salerno e fare acquisti presso il punto vendita di Ikea e anche per portare familiari e persone a lui vicine a pranzi e cene, alcune volte fuori Regione, dove poi pernottava in albergo. Ma non è tutto: oltre al presunto uso “allegro” dell’auto di servizio, i carabinieri del Nas hanno scoperto che il medico ha somministrato indebitamente il Vaccino anti Covid19 a suoi amici. Con l’accusa di peculato, su richiesta della Procura di Paola, il gip ha quindi emesso un’ordinanza di misura cautelare interdittiva a carico di un dirigente medico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Utilizzava l’auto didiper accompagnaree parenti in aeroporto, per andare a Salerno e fare acquisti presso il punto vendita di Ikea eper portare familiari e persone a lui vicine a pranzi e cene, alcune volte fuori Regione, dove poi pernottava in albergo. Ma non è tutto: oltre al presunto uso “allegro”di, i carabinieri del Nas hanno scoperto che ilha somministrato indebitamente il19 a suoi. Con l’accusa di peculato, su richiesta della Procura di Paola, il gip ha quindi emesso un’ordinanza di misura cautelare interdittiva a carico di un...

