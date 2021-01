Vaccini solo al personale del carcere. Non ai detenuti, mentre il contagio riparte (Di giovedì 14 gennaio 2021) I numeri non sono più quelli della fase acuta della seconda ondata, ma il contagio nelle carceri continua a fare paura. Soprattutto in alcuni istituti, dove i casi di Covid continuano ad aumentare. E mentre si moltiplicano gli appelli affinché a tutti coloro che gravitano nelle carceri - i detenuti e gli operatori - sia fatto il vaccino il prima possibile, il Dap si muove. Ma solo per il personale penitenziario. È datata ieri, 13 gennaio, la circolare del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con la quale, in sostanza, si raccolgono le adesioni degli operatori che vorranno vaccinarsi. Una data di inizio della somministrazione delle dosi non c’è, ma nel documento si chiede di inviare i moduli entro il 28 gennaio. Da settimane più voci si stanno spendendo perché al mondo carcerario venga data ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) I numeri non sono più quelli della fase acuta della seconda ondata, ma ilnelle carceri continua a fare paura. Soprattutto in alcuni istituti, dove i casi di Covid continuano ad aumentare. Esi moltiplicano gli appelli affinché a tutti coloro che gravitano nelle carceri - ie gli operatori - sia fatto il vaccino il prima possibile, il Dap si muove. Maper ilpenitenziario. È datata ieri, 13 gennaio, la circolare del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con la quale, in sostanza, si raccolgono le adesioni degli operatori che vorranno vaccinarsi. Una data di inizio della somministrazione delle dosi non c’è, ma nel documento si chiede di inviare i moduli entro il 28 gennaio. Da settimane più voci si stanno spendendo perché al mondo carcerario venga data ...

F_DUva : È una situazione incomprensibile per noi, figuriamoci per gli italiani. In un momento in cui abbiamo tantissime cos… - SkyTG24 : Covid Alto Adige, solo il 50% dei sanitari aderisce al vaccino: anticipati gli over 80 - fattoquotidiano : SMENTITI I CATASTROFISTI Vaccini, l’Italietta è seconda in Europa - maxschiavini : RT @LaVeritaWeb: Bluff trasparenza: gli eurodeputati posso visionare solo un contratto (quello con Curevac), senza prendere appunti e senza… - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Vaccini solo al personale del carcere. Non ai detenuti, mentre il contagio riparte -