Vaccini anti Covid, la Campania con oltre 86 mila dosi ancora prima in Italia per numero di somministrazioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Campania resta prima per dosi di Vaccini anti-Covid somministrare a personale sanitario e sociosanitario, personale non sanitario e rsa. A fronte delle 101mila 145 dosi consegnate in Regione Campania, sono stati somministrati 86mila 598 Vaccini, ovvero l’85,6 per cento delle dosi in possesso. Al momento 681.057 sono state somministrate su personale sanitario e sociosanitario; 136.052 al personale sanitario e 68.705 agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Larestaperdisomministrare a personale sanitario e sociosanitario, personale non sanitario e rsa. A fronte delle 101145consegnate in Regione, sono stati somministrati 86598, ovvero l’85,6 per cento dellein possesso. Al momento 681.057 sono state somministrate su personale sanitario e sociosanitario; 136.052 al personale sanitario e 68.705 agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkyTG24 : L'#AltoAdige, visto l'alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito… - RegioneLazio : #Coronavirus: vaccini anti #COVID19: ad oggi, 13 gennaio, sono state effettuate 84.727 vaccinazioni. - Agenzia_Ansa : Il premio Nobel per la chimica Dubochet riceve il vaccino anti-Covid in Svizzera. Lo scienziato: 'Dobbiamo vaccinar… - CTAMELLINI : RT @SalvoCernuzio: In mattinata le prime dosi dello Pfizer-BionTech nell’atrio dell’Aula Paolo VI. Nei prossimi giorni sarà vaccinato anche… - juve3stars : E te pareva? Cosenza, tamponi e vaccini anti-Covid agli amici: sospeso il direttore sanitario Cesareo -