Vaccini agli amici e passaggi all’Ikea con l’auto di servizio | indagato il direttore dell’ospedale in provincia di Cosenza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Somministrava il vaccino anti Covid-19senza rispettare le priorità previste dal piano vaccinale ed eseguiva tamponi illegittimi ai conoscenti. Queste alcune delle accuse principali verso ilsanitariodi Cetraro-Paola,di, il cui nome secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria corrisponderebbe a Vincenzo Cesareo. Attualmente in custodia cautelare su richiesta del Procuratore Pierpaolo Bruni, il dirigente èanche per truffa, peculato e falso in atti pubblici. La vicenda Il medico dell’Azienda sanitaria avrebbe inoltre distribuito fuori dalla struttura dove lavorava presidi medici ospedalieri a numerosi conoscenti e usato a fini personali anchedi ...

matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri commissario alle mascherine e non arrivavano, commissario alla scuola e lascio giudicare agli stud… - F_DUva : Quello che interessa agli italiani è la certezza dell'azione di #governo: far partire il #RecoveryPlan, continuare… - you_trend : @Ruffino_Lorenzo ?? #Vaccini: la regione che finora ha vaccinato di più è il #Veneto, dove lo 0,94% della popolazion… - ivl24_it : Vaccini agli amici e peculato: a Cetraro indagato il Direttore Ospedaliero dello Spoke - LaskaJuventus : RT @Chopin_Hauer_: Tamponi e vaccini agli amici: interdetto un dirigente medico dell’Asp di Cosenza -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini agli

Ventinove anni da Bologna, Francesca dalla nascita ha una disabilità grave e 11 anni fa ha contratto il virus H1N1, che le ha lasciato seri problemi agli alveoli polmonari. Lo sfogo del padre Mauro: “ ...sono cominciati gli studi clinici per testare il vaccino in età pediatrica. Attualmente i due sieri autorizzati in Europa dall’Ema sono quelli Pfizer/BioNTech e Moderna. Il primo non può essere ...