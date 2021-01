Vaccini a Pisciotta | polemica su individuazione ‘aventi diritto’

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –somministrati secondo ortodossadegli? Se lo chiede in un documento ‘Il Ramoscello’, gruppo consiliare di maggioranza capeggiato dal Sindaco del Comune di, Ettore Liguori. Si legge: “In tempi di vaccinazioni anti-covid 19 uno dei problemi più rilevanti riguarda le categorie che devono essere vaccinate prioritariamente. Aldilà della indiscutibile priorità assicurata agli operatori sanitari si è ritenuto di privilegiare anche chi opera nelle associazioni di protezione civile e di volontariato. Tutto giusto se davvero, responsabilmente, si fa riferimento a chi opera nelle anzidette associazioni in modo organico, quotidiano e documentabile. Tutto sbagliato se, irresponsabilmente, si considera ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pisciotta

AGI - Agenzia Italia

Riprendiamo da luglio il resoconto del 2020 (clicca qui per leggere la prima parte). Questo mese sarà ricordato per due tragedie. Era venerdì 17, un giorno sfortunato per i superstiziosi, e si è rivel ...