Vaccinazioni anti Covid, Italia terza in Europa e settima al mondo, tutti i numeri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proseguono, anche se più lentamente di quanti molti speravano, le Vaccinazioni anti Covid in Italia, nel resto d’Europa e nel mondo più ricco. Segui Termometro Politico su Google News Tuttavia nel complesso il nostro Paese non sta sfigurando, i dati pubblicati da Ourworldindata.org sono chiari. Considerando una media degli ultimi 3 giorni (non tutti i Paesi hanno numeri aggiornati alla stessa data) l’Italia è il secondo Paese in Europa per persone vaccinate, con 849 mila, dietro soltanto al Regno Unito, dove si sono superate le 3 milioni e dove, ricordiamolo, hanno cominciato a vaccinare circa tre settimane prima. Viene superata anche la Germania, pur più popolosa, dove ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proseguono, anche se più lentamente di qumolti speravano, lein, nel resto d’e nelpiù ricco. Segui Termometro Politico su Google News Tuttavia nel complesso il nostro Paese non sta sfigurando, i dati pubblicati da Ourworldindata.org sono chiari. Considerando una media degli ultimi 3 giorni (noni Paesi hannoaggiornati alla stessa data) l’è il secondo Paese inper persone vaccinate, con 849 mila, dietro soltanto al Regno Unito, dove si sono superate le 3 milioni e dove, ricordiamolo, hanno cominciato a vaccinare circa trene prima. Viene superata anche la Germania, pur più popolosa, dove ...

nzingaretti : Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni anti #covid per gli over 80. Avanti con quello che ci chiedono le persone #uniticontroilcovid - M5S_Europa : ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - martinacecchide : RT @nzingaretti: Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni anti #covid per gli over 80. Avanti con quello che ci chiedono le persone #unitico… - Giopigli : RT @nzingaretti: Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni anti #covid per gli over 80. Avanti con quello che ci chiedono le persone #unitico… -