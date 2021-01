Usa, Trump sotto impeachment per la seconda volta: “Ha incitato i rivoltosi”. Biden verso il giuramento (Di giovedì 14 gennaio 2021) A meno di una settimana dall’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, il 20 gennaio, come 46° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump va sotto impeachment. Dopo lo shock dell’assalto al Congresso, il 6 gennaio, la Camera dei Rappresentanti (la nostra Camera dei Deputati) ha votato per la messa in stato d’accusa del presidente in carica. Nell’arco dello stesso mandato – quindi da 4 anni a questa parte – è la seconda volta che il tycoon subisce l’impeachment. Non era mai accaduto nella storia degli Usa che un presidente finisse due volte in stato d’accusa. Favorevoli e contrari: il margine è 35 voti La Camera ha varato il via libera all’impeachment con 232 voti a favore e 197 contrari. Per “incitamento all’insurrezione”, dopo l’assalto a Capitol ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 gennaio 2021) A meno di una settimana dall’insediamento alla Casa Bianca di Joe, il 20 gennaio, come 46° presidente degli Stati Uniti, Donaldva. Dopo lo shock dell’assalto al Congresso, il 6 gennaio, la Camera dei Rappresentanti (la nostra Camera dei Deputati) ha votato per la messa in stato d’accusa del presidente in carica. Nell’arco dello stesso mandato – quindi da 4 anni a questa parte – è lache il tycoon subisce l’. Non era mai accaduto nella storia degli Usa che un presidente finisse due volte in stato d’accusa. Favorevoli e contrari: il margine è 35 voti La Camera ha varato il via libera all’con 232 voti a favore e 197 contrari. Per “incitamento all’insurrezione”, dopo l’assalto a Capitol ...

