Usa, l’ultima paura di Biden: l’impeachment di Trump rischia di rallentare la formazione del governo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ore dopo il voto sull’impeachment di Donald Trump nella Camera dei rappresentanti, passato con il contributo di 10 deputati repubblicani, Joe Biden ha denunciato il «violento attacco sul Campidoglio» e sui «dipendenti pubblici in quella cittadella della libertà». A questo ha aggiunto l’auspicio che la leadership del Senato saprà occuparsi dell’impeachment «mentre lavorano anche su altre questioni urgenti di questa nazione». Come la pandemia di Coronavirus – che secondo la previsioni dei Cdc, l’ente governativo che si occupa della salute pubblica nel Paese, potrebbe far registrare altre 92 mila morti nelle prossime tre settimane – e la conferma delle nomine di Biden che altrimenti rischia di trovarsi senza un governo. Biden ha fretta di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ore dopo il voto suldi Donaldnella Camera dei rappresentanti, passato con il contributo di 10 deputati repubblicani, Joeha denunciato il «violento attacco sul Campidoglio» e sui «dipendenti pubblici in quella cittadella della libertà». A questo ha aggiunto l’auspicio che la leadership del Senato saprà occuparsi del«mentre lavorano anche su altre questioni urgenti di questa nazione». Come la pandemia di Coronavirus – che secondo la previsioni dei Cdc, l’ente governativo che si occupa della salute pubblica nel Paese, potrebbe far registrare altre 92 mila morti nelle prossime tre settimane – e la conferma delle nomine diche altrimentidi trovarsi senza unha fretta di ...

