Usa, la Camera approva l'impeachment a Trump per incitamento all'insurrezione (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'La Camera -ha sottolineato la speaker Nancy Pelosi - ha dimostrato che nessuno è al di sopra della legge'. Trump entra dunque nella storia e diventa l'unico presidente ad essere stato messo sotto ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'La-ha sottolineato la speaker Nancy Pelosi - ha dimostrato che nessuno è al di sopra della legge'.entra dunque nella storia e diventa l'unico presidente ad essere stato messo sotto ...

TgLa7 : ??#Usa la Camera approva #impeachment per #Trump per l'assalto a #CapitolHill. E' il primo presidente in stato d'acc… - Agenzia_Ansa : Usa, la Camera approva l'impeachment di Trump per l'assalto al Congresso #ANSA - Agenzia_Ansa : La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento… - andreatorti90 : RT @RaiNews: Ora la palla passa al Senato - madipach : RT @dellorco85: Fronte comune m5s-pd pro Conte; la Camera Usa ha approvato l'impeachment contro Trump; e rullo di tamburi (ho visto solo or… -