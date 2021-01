Usa, dopo Twitter anche Snapchat blocca in modo permanente l’account di Donald Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente americano Donald Trump è stato bandito in modo permanente anche dal social Snapchat, dopo una iniziale sospensione. “Nell’interesse della sicurezza pubblica e in base ai suoi tentativi di diffondere disinformazione, discorsi d’odio e incitazioni alla violenza, che sono chiare violazioni della nostre linee guida, abbiamo preso la decisione di mettere fine permanentemente al suo account”, ha spiegato un portavoce dell’applicazione multimediale. dopo la decisione di Twitter, che in seguito i fatti di Capitol Hill ha prima sospeso e poi bloccato in modo permanente l’account del presidente uscente, anche il social ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente americanoè stato bandito indal socialuna iniziale sospensione. “Nell’interesse della sicurezza pubblica e in base ai suoi tentativi di diffondere disinformazione, discorsi d’odio e incitazioni alla violenza, che sono chiare violazioni della nostre linee guida, abbiamo preso la decisione di mettere finemente al suo account”, ha spiegato un portavoce dell’applicazione multimediale.la decisione di, che in seguito i fatti di Capitol Hill ha prima sospeso e poito indel presidente uscente,il social ...

