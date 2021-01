Uomini e Donne: Caos in studio per la scelta di Davide Donadei (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del 12 gennaio Davide Donadei allontana ancora il momento della scelta, spiegando di non essere ancora sicuro. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio. Davide Donadei allontana nuovamente il momento della scelta, dicendo di non essere ancora sicuro di quello che vuole. La notizia, ovviamente, Leggi su 2anews (Di giovedì 14 gennaio 2021), anticipazioni. Nell’ultima registrazione del 12 gennaioallontana ancora il momento della, spiegando di non essere ancora sicuro. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione didel 12 gennaio.allontana nuovamente il momento della, dicendo di non essere ancora sicuro di quello che vuole. La notizia, ovviamente,

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - meg_arte : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano il… - spaccamilcollo : @thisgurl4real per quanto riguarda la transizione è opportuno chiedere a chi la sta vivendo e magari cercare dei sa… -