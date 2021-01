Uomini e Donne: Arrianna Cirrincione è incinta? Cerioli svela la verità (Di giovedì 14 gennaio 2021) La celebre coppia di Uomini e Donne formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono in attesa di un figlio? Ultimamente sono stati oggetto di molti gossip poiché è circolata questa notizia. Proprio per questo motivo è intervenuto Cerioli che ha deciso di fare chiarezza su quanto sta accadendo. Pare, innanzitutto, che i due abbiano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) La celebre coppia diformata da Ariannae Andreasono in attesa di un figlio? Ultimamente sono stati oggetto di molti gossip poiché è circolata questa notizia. Proprio per questo motivo è intervenutoche ha deciso di fare chiarezza su quanto sta accadendo. Pare, innanzitutto, che i due abbiano L'articolo

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - GiulianaDaniel2 : RT @vitcastagna: Consolante: Il Recovery Plan va migliorato. Donne e uomini eccellenti con competenze adeguate (in Italia ce ne sono) che a… - 1GROSSI : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano il… -